Как заточить нож обычной газетой

Ножи надо точить, но что делать, если под рукой нет точилки? Хитрый японец показал, как сделать лезвие бритвенно-острым предметом, который есть у каждого.
Оказывается, японцы используют этот метод уже несколько десятков лет. Что нужно? Да всего лишь газета.
Дело в том, что в состав обычных типографских чернил входит в графит.
Никаких особенных навыков от вас не потребуется. Сложите газету пополам, разложите ее на столе и несколько раз проведите ножом (держите лезвие плашмя) с одной, а затем с другой стороны.
Не забудьте хорошенько промыть нож после такой обработки. Типографская краска в организме еще никому пользы не принесла.
Подробности можно посмотреть по ссылке на Источник.
Свежие комментарии