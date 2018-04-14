В Атлантике нашли следы древней катастрофы

Европу ждет суровое испытание, притом в ближайшее время. Ученые из Лондона доказали, что скорость Гольфстрима значительно снизилась за последние полторы тысячи лет — это приведет не только к повышению уровня мирового океана, но и к изменению климата.

Исследователи выяснили, что замедление Гольфстрима началось еще в конце малого ледникового периода XIV-XIX веков.

На сегодняшний день скорость теплого течения снизилась на целых 15%.

Глобальное потепление также оказало существенное влияние на Гольфстрим. Сегодня ослабление течения настолько серьезно еще и потому, что атмосфера Земли набирает температуру каждый год — люди сжигают слишком много ископаемого топлива.