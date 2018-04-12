Лев против тигра: кто на деле царь зверей

Представьте, что в дикой природе внезапно встретились тигр и лев — как думаете, чья возьмет? Давайте выясним, кто из них на самом деле имеет право называться Царем Зверей.

Забавно, но этот же вопрос в свое время интересовал и древних римлян. На арене Колизея не раз устраивались схватки между львами и тиграми.

Чаще всего, полосатые кошки побеждали.

У льва против тигра шансов практически никаких. Бенгальский тигр вырастает до 220 килограммов, лев же набирает всего 180.

Кроме того, тигры еще и гораздо сильнее львов. Но они одиночки, тогда как львы обычно живут прайдами — против компании разъяренных львиц тигру ловить нечего.

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