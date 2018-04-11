Годзилла из глубины веков: археологи нашли следы животного невероятных размеров

Размеры этого ископаемого чудовища превосходят все, что мы знали. Даже по фрагменту скелета стало понятно: ученые имеют дело с останками просто невероятного ихтиозавра.

Открытие совершила международная группа палеонтологов в небольшой английской деревеньке Лилсток. Найденный фрагмент скелета долгое время не могли идентифицировать верно — сбивали с толку размеры.

И только после сравнения с челюстями ихтиозавра удалось выяснить, что археологам повезло откопать новый, ранее не известный подвид этих ископаемых.

Общая длина скелета Shonisaurus sikanniensis равна 26 метрам. Представьте себе синего кита, выброшенного на поверхность океаном — зрелище более, чем впечатляющее.

Кстати, синий кит на сегодняшний день является самым большим животным на планете. Найденный же фрагмент скелета Shonisaurus sikanniensis скорее всего принадлежит еще неполовозрелому динозавру: ученые полагают, что новый вид ихтиозавра должен быть примерно на 25% крупнее.