Днепр: мотоцикл-тяжеловес, который спас русскую деревню

После Второй мировой войны почти вся страна гордых победителей лежала в разрухе. Это касалось всех областей жизни и проблему нужно было срочно решать, возвращая переведенные на военные рельсы заводы в привычное бытовое русло. На горизонте маячил голодный призрак: восстановлением производств и деревень следовало заниматься в первую очередь.

Одним из первых предприятий поствоенного времени стал Киевский мотоциклетный завод. В 1949 году специальным приказом сюда были переведены сотни ведущих технических специалистов со всей страны, что позволило в кратчайшие сроки начать разработку необходимой в хозяйстве и городе мотоциклетной техники. Спустя десяток лет мастера этого завода представят легендарную серию мотоциклов Днепр, ставших настоящим спасением для русской деревни.