Днепр: мотоцикл-тяжеловес, который спас русскую деревню

После Второй мировой войны почти вся страна гордых победителей лежала в разрухе. Это касалось всех областей жизни и проблему нужно было срочно решать, возвращая переведенные на военные рельсы заводы в привычное бытовое русло. На горизонте маячил голодный призрак: восстановлением производств и деревень следовало заниматься в первую очередь.
Одним из первых предприятий поствоенного времени стал Киевский мотоциклетный завод. В 1949 году специальным приказом сюда были переведены сотни ведущих технических специалистов со всей страны, что позволило в кратчайшие сроки начать разработку необходимой в хозяйстве и городе мотоциклетной техники. Спустя десяток лет мастера этого завода представят легендарную серию мотоциклов Днепр, ставших настоящим спасением для русской деревни.
Первая партия
Первые мотоциклы Днепр сошли с конвейера в 1953 году. Машина была укомплектована двигателем с двумя цилиндрами и объемом 650 см3. Мотоцикл развивал внушительную скорость в 100 км/ч, при том, что мощность его мотора составляла 32 л.с. Днепр пришелся по вкусу всей стране и объемы производства быстро выросли до 26 тысяч экземпляров в год. На Киевский мотоциклетный завод отправлялись все новые специалисты и достраивались новые корпуса, позволяющие еще больше увеличить вал производства.
Рабочая лошадка
Для советской деревни Днепр был идеальной машиной. Маневренный на узких проселочных улицах и достаточно мощный, чтобы привезти из леса дрова, с полей урожай, а по дороге еще и подцепить груженый прицеп. Специалисты Киевского мотоциклетного завода прекрасно понимали, для какой категории граждан строить мотоцикл и снабжали его необходимыми доработками.
МТ-9
Модель МТ-9 выпускалась в CCCР с 1971 года. Этот мотоцикл получил верхнеклапанный оппозитный двигатель и усовершенствованную трансмиссию. В отличие от более ранних моделей, здесь стояла коробка МТ 804 с передачей заднего хода и механизмом автоматического выключения сцепления при переключении передач. Топливный бак нового образца уменьшил расход топлива, устранив последний недостаток мотоцикла.
