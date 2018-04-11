Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Жарков
    Какая муть автор ты дебилЧто происходит пр...
  • Виктор Исаев
    Так бы Путин защищал Россию и русских детей от черножопыхЛиса пришла за до...
  • Сергей Иванютин
    Существуют как пушки, гаубицы, так и гаубицы-пушки и даже пушки - гаубицы. Это орудия в которых сочетаются характерис...Дуэль Зверобоя с ...

Озеро глубиной 20 метров мгновенно ушло под землю вместе с рыбой: реальное видео

Необъяснимое происшествие зафиксировали геологи во Владимирской области. Здесь под землю ушло целое озеро, глубина которого составляла более двадцати метров.

Водоем Саканцы располагался неподалеку от деревни Пивоварово. Предполагается, что у берега сформировалась карстовая воронка, в которую и утекла вода.

Согласно комментариями директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области Алексея Мигачева, ничего необъяснимого в происшествии нет — в  Вязниковском, Гороховецком и Муромском районах нередко образуются провалы, поскольку здесь активно продолжается процесс карстообразования.

Вернется ли вода пока не известно. Такие воронки образуются из-за движения почвы в породах. Всему виной подземные воды — под Саканцами на огромной глубине протекает подземная река.

Ссылка на первоисточник
река
наверх