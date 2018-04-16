Австралийская рыба носит нож за щекой и никого не боится

Южный австралийский сапожник не выходит из норы без ножа и очень опасного яда. Ученые открыли этот вид совсем недавно — рыба и в самом деле выглядит крайне странным созданием.

Притом, пока никто не понимает, почему такую необычную рыбу обнаружили только сейчас. Эволюция подарила южному австралийскому сапожнику (Gymnapistes marmoratus) особый механизм, чем-то напоминающий выкидной нож.

Под глазами, в районе щеки, сапожник имеет набор шипов. Эти «клинки» в спокойном состоянии неподвижны и приходят в действие, реагируя на опасность.

Длина «ножей» достаточно внушительна — у самцов шипы вырастают до 3 сантиметров. А еще южные австралийские сапожники производят невероятно опасный яд, один из самых сильных на планете. О чем думала эволюция, создавая идеального наемного киллера в виде рыбы?