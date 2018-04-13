Тайна Снежного человека раскрыта

Генетики из Йеля решили взять поиски правды о снежном человеке на себя. Они собрали самые достоверные образцы ДНК и провели анализ. Результат получился забавным.

Истории о встрече со снежным человеком постоянно всплывают в сети. Его видят в лесах Северной Америки и на отрогах Гималайских гор, а у многих криптозоологов уже скопилась целая коллекция «настоящих» костей этого мистического создания.

Вот только анализ ДНК (исследовали кожу, кости и даже зубы предполагаемого йети) показал очень прозаичный результат. Все останки принадлежат обычным медведям, один из них так и вовсе взят у собаки.

Интересно, что это исследование позволило не только развенчать уже надоевший миф о снежном человеке, но и найти недостающий виток эволюции тибетских бурых медведей. Оказывается, и мистика может быть полезна для настоящей науки.

В оригинале статьи есть видео с подробностями. Его можно посмотреть по клику на Источник.