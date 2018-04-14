Как разжечь костер без спичек

Добыть огонь должен уметь каждый — даже если в кармане нет спичек. Это просто необходимый навык элементарного выживания: никогда не знаешь, когда окажешься в экстремальной ситуации. Собственно, вполне достаточно будет неприятных климатических условий: влажная погода превратит спички в совершенно бессмысленный предмет.

Энерджайзер В обычной батарейке скрыта целая кладезь энергии, нужно только уметь выпустить ее на свободу. Для этого возьмите кусочек шерсти и просто потрите ей о контакты (лучше всего использовать батарейку на 9 Вт). Шерсть загорается очень быстро, но и тухнет моментально — подготовьте растопку заранее и не зевайте.

Терпение и трут Этот способ применяли еще наши далекие предки. Понадобится небольшая подготовительная работа: найдите сухую дощечку и сделайте в ней небольшой желобок — по нему будет двигаться стержень-кресало. Трите, пока не увидите легкий дымок, затем аккуратно раздуйте тлеющий трут и подкормите его сухой растопкой.

Огонь моих чресел Мы не говорим, что разводить костер с помощью презерватива просто — однако, способ работает и вполне может выручить в безвыходной ситуации. Наполните изделие №2 водой, сформировав нечто вроде линзы. Свет солнца должен падать сквозь нее на заранее приготовленный трут. Через какое-то время (запаситесь терпением) физика сделает свою работу, а вы получите долгожданный огонь.

