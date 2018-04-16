Измученная тигрица вышла к людям и попросила помощи

Амурская тигрица выползла к людям за последней надеждой. Несчастный зверь со сломанными зубами и поврежденными лапами в состоянии крайнего истощения заполз на веранду частного дома в Хабаровском крае — спасатели успели в последний момент.

Группа специалистов из центра «Амурский тигр» прибыла на место как раз вовремя.

Тигрицу уже доставили в центр реабилитации в Алексеевку. Состояние ее здоровья крайне тяжелое, ветеринары пытаются его стабилизировать. Прежде всего, ее нужно откормить, потому что она сильно истощена, проводится интенсивная медикаментозная терапия. Хищница помещена в карантинный теплый домик — Виктор Кузьменко, зоозащитник

Хищник не оказал сопротивления, будто действительно рассчитывал на человеческую помощь.

Пока не ясно, с какими проблемами придется столкнуться ветеринарам. Пока эксперты могут лишь констатировать состояние крайнего истощения зверя и устранить внешние повреждения.

Амурских тигров в России осталось всего 550 особей. Спасение даже одной тигрицы будет иметь важное значение для всей популяции в целом.

