Японский пенсионер-каратист побил медведя голыми руками

68 лет — ерунда, если ты поддерживаешь себя в форме. Хирохито Миягава занимался карате всю свою жизнь и поэтому не растерялся, когда на него напал медведь.

Миягава работал над садом, расположенным в предгорье. Медведь появился неожиданно и японец даже не сразу заметил зверя.

Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя.

Для Японии случай нападения медведя не единичный. Каждый год полиция фиксирует около сотни подобных ситуаций. Что ж, тем хуже для медведей — каратистов на островах очень много.