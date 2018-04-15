Японский пенсионер-каратист побил медведя голыми руками

68 лет — ерунда, если ты поддерживаешь себя в форме. Хирохито Миягава занимался карате всю свою жизнь и поэтому не растерялся, когда на него напал медведь.

Миягава работал над садом, расположенным в предгорье. Медведь появился неожиданно и японец даже не сразу заметил зверя.

Я почувствовал чье-то присутствие сзади, а когда обернулся, увидел медведя.

Он стоял на задних лапах и был готов к нападению. Сначала я ударил его ногой в живот, потом нанес удары в грудь, это подействовало, и медведь опустил голову, тогда я нанес еще удар ногой. Медведь убежал в горы — Хирохито Миягава

Для Японии случай нападения медведя не единичный. Каждый год полиция фиксирует около сотни подобных ситуаций. Что ж, тем хуже для медведей — каратистов на островах очень много.

