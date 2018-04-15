Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 784 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Судя по тексту, первыми из моллюсков ноги начали брить 😁Старше динозавров...
  • Serguei Sekatchkine
    будет ли кому воспользоваться этим ковчегом?Свальбард: как ус...
  • влад врона
    ПустозвонСмотрите, чем зак...

Создан фильтр, который позволяет пить воду даже из лужи

Похоже, проблема с недостатком питьевой воды решена. Исследователи из Техаса создали устройство, благодаря которому можно очистить воду из любого источника, даже если речь идет о Мертвом море.

Система основана на так называемом «гидрогеле», гибриде гелевого полимера. Этот гель воздействует на загрязненную воду — пар поднимается, грязь остается в специальном отстойнике.

Затем уже чистый пар вновь конденсируется в пригодную для питья жидкость.

По данным National Geographic, многие страны Африки и Южной Америки уже сейчас испытывают значительный недостаток питьевой воды.

ООН и вовсе предсказывает, что к 2050 году по меньшей мере каждый четвертый человек в мире будет жить при постоянном дефиците пригодной для питья жидкости.

Ссылка на первоисточник
наука
наверх