Создан фильтр, который позволяет пить воду даже из лужи

Похоже, проблема с недостатком питьевой воды решена. Исследователи из Техаса создали устройство, благодаря которому можно очистить воду из любого источника, даже если речь идет о Мертвом море.

Система основана на так называемом «гидрогеле», гибриде гелевого полимера. Этот гель воздействует на загрязненную воду — пар поднимается, грязь остается в специальном отстойнике.

Затем уже чистый пар вновь конденсируется в пригодную для питья жидкость.

По данным National Geographic, многие страны Африки и Южной Америки уже сейчас испытывают значительный недостаток питьевой воды.

ООН и вовсе предсказывает, что к 2050 году по меньшей мере каждый четвертый человек в мире будет жить при постоянном дефиците пригодной для питья жидкости.