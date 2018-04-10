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Взрывной снос гигантской башни: провал года, за который точно кого-то уволят

Датчане решили снести старую башню в порту и позвали саперов: побольше взрывчатки, толпы народа, красная кнопка — да что вообще могло пойти не так?

Вообще все! Силосная башня и в самом деле уродовала облик нового порта, но все же стоило отнестись к старому зданию с большим вниманием. Похоже, на саперах местные власти решили сэкономить: те явно заканчивали максимум вечерние курсы и поэтому не сумели разместить заряды в нужных местах.

Итак, красная кнопка торжественно нажата и все глаза устремлены на башню. Взрыв — и вот величественно покачнувшееся здание обрушивается прямо на публичную библиотеку.

По счастью, никто не пострадал. Ну, кроме саперов — тех стоило бы как минимум уволить за такую халатность.

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дания
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