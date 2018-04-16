Сказочный дачный участок своими руками: умная экономия

Абсолютно любой дачный участок можно превратить в настоящий сказочный сад, даже не потратив на это достойное дело годовой зарплаты. Вся штука кроется в умении работать руками — ну и, конечно, не помешает знание некоторых секретов. Мы расскажем вам как раз таки один из таких секретов, которые очень любят использовать в своей работе профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Что это вообще такое Вы наверняка не раз видели ограждения из камней, обрамленных металлической сеткой. Такие штуки называются габионами и сделать их проще простого. Материалов для изготовления также потребуется самый минимум: металлическая сетка, крепления и камни.

Наполнители Во многом удача конструкции зависит от грамотного выбора наполнителя. Профессиональные ландшафтные дизайнеры понимают, что лучше всего использовать в этом качестве твердые породы камня. Прекрасно подойдут базальт, кварцит, диорит и гранит. Умело сочетая разные цвета, можно добиться эффектного воплощения практически любой задумки.

Уникальный мангал Конечно, с конструкцией такого мангала придется немного повозиться. Зато стоимость шикарной штучки выйдет плевая, а выглядеть будет уж точно необычно.