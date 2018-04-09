Смертельно опасная еда, которую уплетают за обе щеки

Ты — это то, что ты ешь. Безусловная истина, знакомая всем с детства, и всеми же (ну практически) игнорируемая. Как многие могли заметить, вся еда делится на два вида: та, которая нам нравится с первого же проглоченного куска и та, к чему вкусу нужно долго привыкать, чтобы оценить его по достоинству.

В поисках этого самого приобретенного вкуса, некоторые отдельные представители человечества зашли, пожалуй, слишком далеко. Настолько далеко, что большинство людей покрывается холодным потом лишь при упоминании изобретенных ими деликатесов. И если обыкновенный фаст-фуд грозит разве что расстройством желудка, эта пища чревата куда большими неприятностями – вплоть до летального исхода. Don’t Panic собрал перечень самой опасной еды мира, которую, почему-то, продолжают употреблять люди. Будь осторожен. 

  • Вино чайки

    Кто сказал, что для приготовления вина необходим фрукты, ягоды или, на крайний случай, овощи? Инуиты — эскимосы родом из Канады, прекрасно обходятся и без них. Необходимо лишь отловить чайку и утопить в бочке с водой. Через несколько дней, в течение которых напиток настаивается на солнце, вино из чайки готово к употреблению. Тех, чей желудок справится с этим отвратительным на вкус и быстро опьяняющим пойлом, на утро ждет неприятный сюрприз: похмелье от него просто ужасное.

  • Фугу

    Говорят, ужасно вкусная рыба. Ничем иным популярность опасного продукта объяснить просто невозможно. Фугу подается обязательно в сыром виде. Повар, допущенный к приготовлению рискованного блюда, должен в обязательном порядке пройти сертифицированные курсы.

    Обучение длится не меньше года. Внутренности рыбы содержат смертельный яд тетродотоксин — в 1200 раз токсичнее цианида. Умелый повар должен приготовить фугу таким образом, чтобы гурман ощутил на кончике языка легкое покалывание (остатки яда) и, в то же время, мог не волноваться по поводу возможного отказа своей нервной системы.

  • Саннакчи

    Вообще-то, саннакчи хве — всего лишь название блюда корейской кухни. Пробовать его рекомендуется только самым отчаянным европейским экспериментаторам. Гурману на широком блюде подается приправленный кунжутным маслом живой осьминог. Ну как живой — только что разрубленный на мелкие части. Его мускулы все еще сокращаются, даже у вас во рту и вполне могут привести к удушью. Последний такой инцидент произошел сравнительно недавно — в 2008 году.

