Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дельфин ___
    У тебя есть факты, есть документы (речь не о состряпанных на коленке блогерами из догадок)? Ты передал все эти матери...Озеро Байкал – др...
  • Sergey Ivanov
    А меня беспокоит другое: Беспокоит разрешение властей вырубать лес в зоне Байкала. Понятно: Для наших владетелей Росс...Озеро Байкал – др...
  • Veter ___
    Станет глубже и через несколько месяцев/лет в зависимости от размеров снова заполнится.Озеро Байкал – др...

Как черная дыра разрушает звезду на части: видео НАСА

За 290 миллионов световых лет от Земли разыгралась драма космических масштабов: массивная черная дыра разорвала пролетавшую мимо звезду. Астрономы НАСА показывают, как это происходило.

Конечно, перед нами лишь анимация, показывающая это событие. Но ролик сделан в соотвествии с точными данными — все происходило именно так.

Звезда оказалась слишком близко к черной дыре и начала разрушаться. В астрофизике у этого процесса есть даже свое определение: приливное разрушение.

Черная дыра за короткий промежуток времени захватывает и поглощает основную часть вещества, из которого состоит звезда. Остатки улетают в космос.

Анимация воссоздана на основе данных, полученных от трех рентгеновских телескопов. Образовавшаяся на короткое время система из двух объектов, звезды и черной дыры, занесена в каталог как ASASSN-14li. Общая масса этих объектов превышает массу солнца в несколько миллионов раз.

Ссылка на первоисточник
NASA
наверх