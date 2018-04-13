Как черная дыра разрушает звезду на части: видео НАСА

За 290 миллионов световых лет от Земли разыгралась драма космических масштабов: массивная черная дыра разорвала пролетавшую мимо звезду. Астрономы НАСА показывают, как это происходило.

Конечно, перед нами лишь анимация, показывающая это событие. Но ролик сделан в соотвествии с точными данными — все происходило именно так.

Звезда оказалась слишком близко к черной дыре и начала разрушаться. В астрофизике у этого процесса есть даже свое определение: приливное разрушение.

Черная дыра за короткий промежуток времени захватывает и поглощает основную часть вещества, из которого состоит звезда. Остатки улетают в космос.

Анимация воссоздана на основе данных, полученных от трех рентгеновских телескопов. Образовавшаяся на короткое время система из двух объектов, звезды и черной дыры, занесена в каталог как ASASSN-14li. Общая масса этих объектов превышает массу солнца в несколько миллионов раз.