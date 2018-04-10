Побеги из тюрем, которые совершили прямо под камерами

Побег из тюрьмы дело практически невозможное, но иногда находятся умельцы, решившиеся на это прямо перед камерами!

Хоакин Гусман (здесь мы писали о нем подробнее), один из самых знаменитых дельцов из колумбийского картеля, сумел сбежать на свободу благодаря деньгам и связям. Полиции осталось лишь видео, на котором Гусман уходит в сторону ванной комнаты, а затем будто растворяется в воздухе.

Следующий участник хит-парада побегов пролез сквозь окошко для подачи пищи. Это произошло в Пакистане — парень успешно выбрался за пределы тюрьмы, но был схвачен на первой же заправке.

Смешнее всего последний побег. Первый заключенный перелезает через забор, а второй, дождавшись пока охранник отойдет, спокойно пробирается через ворота. И да, этих умников тоже поймали. Вор должен сидеть в тюрьме!