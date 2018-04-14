Поздно ложиться и поздно вставать опасно: результаты исследования

Любители поваляться в постели буквально обрекают себя на короткую жизнь. Это удалось доказать ученым из Университета Суррея: «совы» действительно находятся под ударом.

Добровольцы проходили длительное шестилетнее исследование. Ошибки быть не может — несбалансированный образ жизни ведет к развитию целого букета крайне неприятных заболеваний.

Кроме проблем с сердцем, «совы» имеют высокий риск развития диабета и нервных расстройств. В среднем, «жаворонки» живут на 10-15 лет дольше, причем изменение привычного образа жизни может помочь и полуночникам.

В мире живет примерно полтора миллиарда людей, предпочитающих «совиный» график. Притом, перейти на более здоровый сон можно сравнительно просто — вот здесь мы подробно объясняем, как это сделать.