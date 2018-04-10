У меня пропал паспорт: чем это плохо и что делать

Потеря паспорта не выглядит особой проблемой, пока не столкнешься с этим лично. Проснулись с утра от звонка коллектора о странном кредите? Скорее всего, у вас проблемы.
Куда бежать
Первая мысль — обратиться в ближайшее отделение полиции. Нет, не стоит, если только вас и в самом деле не ограбили.
Что взять с собой
В отдел нужно прийти подготовленным. Возьмите с собой заявление о пропаже, заранее заполненное заявление с просьбой о выдаче нового паспорта, четыре фотографии и все прочие документы, подтверждающие вашу личность. Не забудьте оплатить пошлину.
Как берут кредит за вас
Без паспорта мошеннику кредит не дадут, это очевидно. Документы иногда крадут специально, а иногда просто находят. Поменять снимок — вообще не проблема, фотография вырезается и закрывается защитной пленкой со специальной голограммой. Выглядит абсолютно достоверной.
