Химия, кости и фосфаты: из чего состоит наша колбаса

Проверка «Росконтролем» колбасы из обычных магазинов показала очень неприятные результаты: вся продукция оказалась недостаточно качественной.

Лабораторные исследования прошли образцы наиболее популярных марок — «Малаховский», «Велком», «Дымов», «Ближние горки», «Ремит», «Черкизово», «Мясницкий ряд», «Останкино», «Рублёвский» и «Клинский».

Все колбасы, судя по документам, сделаны в полном соотвествии с ГОСТом. По факту, ни одна из них не соответствует нормативам по целому ряду показателей.

Во многих колбасах («Останкино», «Каждый день») добавок столько, что специалисты «Росконтроля» занесли их в черный список. Крахмал, фосфаты, остатки костей — вряд ли вы хотите увидеть это на своем столе.

Кроме того, большинство производителей добавляют в колбасы влагоудерживающий препарат каррагинан. Это делается для того, чтобы продукт удерживал влагу, которой бизнесмены заменяют белок и жир.

В составе «Малаховской» колбасы и вовсе обнаружены смолотые в пыль куриные кости. Ничего подобного производитель на упаковке не указывает.

Что делать? Лучше всего будет и вовсе отказаться от колбасных изделий, даже если они сделаны по ГОСТу. Не травите организм лишний раз, тем более, что ВОЗ вообще признал копчености и колбасы важным фактором развития онкологических заболеваний.

