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Неправильная галактика нарушила все законы науки

Уникальная галактика просто не может существовать в природе — и, тем не менее, она есть. Астрономы обнаружили невероятно прозрачную галактику, где нет ни следа темной материи — она первая в своем роде.

Новая галактика настолько тусклая, что через нее видны другие системы

Объект NGC1052-DF2 расположен в 65 миллионах световых лет от Земли.

Звездные скопления двигаются очень медленно (по сравнению с другими галактиками), что показывает отсутствие невидимой массы в системах.

А вот так выглядит обычная галактика, где темная материя есть

Герберт Ван Доккум, один из авторов исследования, говорит, что астрономы и в самом деле не могли поверить глазам. Ведь невидимая темная материя является самым важным компонентом абсолютно любой галактики и было крайне неожиданно найти такую, где ее вообще нет.

Синее свечение у краев — темная материя. В новой галактике ничего такого нет

Непонятно и как сформировалась галактика под кодовым номером NGC1052-DF2. Сейчас ученые пытаются понять, не связана ли она с другой галактикой — Dragonfly 44, которая, напротив, на 99,6 % состоит из черной материи.

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наука