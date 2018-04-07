Инопланетные артефакты, которые выставлены в музеях

Древние цивилизации оставили нам немало сюрпризов. Исследователи то и дело сталкиваются с находкам, которые просто невозможно объяснить с научной точки зрения. Каждый новый артефакт встречается всем сообществом в штыки: люди отказываются верить в то, что какое-то племя из дремучей древности оказалось способно создать электрический прибор.

Багдадская батарейка Багдадский музей древностей Судя по всему, далекие наши предки были прекрасно осведомлены об электричестве. В 1936 году на раскопках в Багдаде археологи обнаружили небольшой сосуд, горло которого было залито битумом. Внутри прятался своеобразный элемент питания — медный цилиндр с железным стержнем. В ходе эксперимента выяснилось, что этот созданный в 2500 году до нашей эры сосуд действительно может аккумулировать энергию в 1 вольт.

Небесный диск Небры Археологический музей Галле Артефакт датируется XVII веком до нашей эры. Никакого объяснения, откуда у древних людей столь точное понимание структуры вселенной (а на диске изображены не только солнце с луной, но и целых 32 звезды из созвездия Плеяд), у историков нет.

Дама из Эльче Национальный археологический музей Мадрида Статую прекрасной дамы обнаружили в 1897 году неподалеку от города Эльче. Совершенно непонятно, как в IV веке до нашей эры людям удалось создать такое совершенное произведение искусства.

Конечно, все прекрасным образом укладывается в теорию палеоконтакта — неужели эти артефакты и в самом деле доказывают, что инопланетяне прилетали к нам давным-давно?