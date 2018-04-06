Таракан с выносливостью спецназа: он выживет даже в аду

Его предки жили в Африке, но эволюция сделала из него настоящую машину. В 2008 году ученые расшифровали его геном и выяснили, что он в корне отличается от других тараканов.

Оказалось, что генетика американского таракана больше напоминает генетику термитов. Он может питаться вообще всем: 500 вкусовых рецепторов позволяют ему находить пищу в самых сложных для выживания местах.

Живет американский таракан целых два года, а бегает со скоростью в 5,4 км/ч. Настоящий Усейн Болт среди инсектоидов!

Яд? Ерунда, американский таракан давно выработал резистентность ко всему, чем его пытались травить люди.

Но больше всего ученых поразила последовательность развития этих насекомых. Американские тараканы не приспосабливаются к одной среде обитания.

Природа будто бы готовит реально универсальное создание, способное выжить в любой точке планеты. Человек венец творения? Как бы не так. Вот — настоящий царь природы!

