Сможешь стать агентом ФБР? Реальный видеотест

Кто не мечтал стать спецагентом в детстве? Такое по силам не каждому, в первую очередь, нужна хорошая смекалка. Попробуйте пройти этот тест — ответить верно на все вопросы сможет не каждый!

Постарайтесь тратить на один вопрос не больше 30 секунд. Конечно, никто не мешает жульничать, ставить на паузу или пользоваться поиском.

Но зачем обманывать самого себя, правда?

Удалось решить все? Тогда попробуйте свои силы на более серьезных задачах. Вот, к примеру, 7 океанских загадок, которые ставят в тупик даже ученых. А здесь собраны таинственные случаи Второй мировой войны — они тоже так и остались неразрешенными.