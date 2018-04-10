Может ли вода спасти от взрыва мощной гранаты

Эксперимент на грани фола: блоггеры с канал WarGonzo решили на собственном опыте проверить, сможет ли обычная вода остановить осколки от взрыва гранаты.

В руках у смелого экспериментатора РГД-25. Радиус убойного действия этой гранаты составляет 25 метров. Выглядит опасно? Еще бы!

Еще более опасным выглядит выбор емкости, куда будет помещена граната.

Да, это обычный аквариум и само собой, шансов на то, что он хоть каким-то образом удержит осколки, практически нет.

И результат довольно предсказуем. Все разметало в мелкую крошку — благо, экспериментатору достало ума спрятаться в укрытие. Конечно, научной ценности тут никакой, зато как зрелищно вышло!