Как СССР украли ядерную бомбу у США

Соединенные Штаты Америки стали единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения. Эта демонстрация несокрушимой мощи, технологии, который не было еще ни у кого на планете, разом предоставила США главенствующую позицию. В течение нескольких последующих лет на вооружение поступили бомбардировщики B-36 Peacemaker: теперь удар по любому противнику можно было осуществлять прямо со своей территории.

Американская Мечта Период холодной войны проходил в США под знаком охоты на ведьм: малейшее подозрение в коммунистических наклонностях означало тотальный остракизм со стороны общества и пристальное внимание спецслужб. Юлиус и Этель Розенберги, не скрывавшие своих политических предпочтений, стали официальными «мучениками режима» — так, по крайней мере, утверждала советская пропаганда.

Инициативный работник На самом же деле, Юлиуса Розенберга советская разведка завербовала еще в 1940-ом году. Сам по себе мелкий инженер не представлял для СССР никакого интереса: очередная пешка в сложной игре. Юлиус, однако, пешкой себя не считал, стараясь не только выполнять приказы куратора из ГРУ, но и проявлять инициативу. Так, горя служебным рвением, инженер завербовал свою собственную жену, а затем и ее брата, что моментально перенесло его на последнюю горизонталь.

Доверчивый родственник Брат Этель Розенберг служил обычным сержантом американской армии, прикомандированным в качестве механика к ядерному центру Лос-Аламоса. Того самого, где была спроектирована сброшенная на Нагасаки атомная бомба. Сержант Грингласс, не подозревая, что работает на СССР, передал Юлиусу важнейшие рабочие чертежи и полный отчет научных сотрудников о проведенных исследованиях.

Ядерная монополия сверхдержавы рухнула в один момент — а виной тому стал обычный инженер.