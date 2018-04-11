Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 767 подписчиков

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Сейчас любой костёр можно обнаружить! Вы видели как в пятницу шлейф дымки идёт над лесом или деревней в пятницу или с...Костер советского...
  • Олег Орлов
    А знаете почему после войны так не делали...? Мне фронтовики рассказывали... Для которых честь и достоинство были пре...Что нельзя делать...
  • юрий клемент
    падл. видео давайПосмотрите, что б...

Как СССР украли ядерную бомбу у США

Соединенные Штаты Америки стали единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения. Эта демонстрация несокрушимой мощи, технологии, который не было еще ни у кого на планете, разом предоставила США главенствующую позицию. В течение нескольких последующих лет на вооружение поступили бомбардировщики B-36 Peacemaker: теперь удар по любому противнику можно было осуществлять прямо со своей территории.

Ядерная монополия сверхдержавы рухнула в один момент — а виной тому стал обычный инженер.

  • Американская Мечта

    Период холодной войны проходил в США под знаком охоты на ведьм: малейшее подозрение в коммунистических наклонностях означало тотальный остракизм со стороны общества и пристальное внимание спецслужб. Юлиус и Этель Розенберги, не скрывавшие своих политических предпочтений, стали официальными «мучениками режима» — так, по крайней мере, утверждала советская пропаганда.

  • Инициативный работник

    На самом же деле, Юлиуса Розенберга советская разведка завербовала еще в 1940-ом году. Сам по себе мелкий инженер не представлял для СССР никакого интереса: очередная пешка в сложной игре. Юлиус, однако, пешкой себя не считал, стараясь не только выполнять приказы куратора из ГРУ, но и проявлять инициативу. Так, горя служебным рвением, инженер завербовал свою собственную жену, а затем и ее брата, что моментально перенесло его на последнюю горизонталь.

  • Доверчивый родственник

    Брат Этель Розенберг служил обычным сержантом американской армии, прикомандированным в качестве механика к ядерному центру Лос-Аламоса. Того самого, где была спроектирована сброшенная на Нагасаки атомная бомба. Сержант Грингласс, не подозревая, что работает на СССР, передал Юлиусу важнейшие рабочие чертежи и полный отчет научных сотрудников о проведенных исследованиях.

Ссылка на первоисточник
наверх