Бандитские войны от которых были в ужасе целые страны

Первая мафиозная бойня

В 1962 году дорогу великому клану Коза Ностра перешел выскочка Анджело Ла Барбера — он поднялся с самого дна и ни с кем не считался. Глава палермского отделения Коза Ностра Сальваторе «Птенчик» Греко не собирался терпеть какого-то выскочку и на одной из совместных операций приказал застрелить брата Анджело. Началась война. 30 июня 1963 года кто-то из участников заложил взрывное устройство в центре Чиакулли. Этого общество уже мафии не простило: власть устроила настоящую охоту за Коза Ностра — после такого удара этот клан больше не оправился.