Водитель грузовика прокатился сквозь торнадо

Дальнобойщики в Новой Зеландии настолько суровы, что могут не моргнув глазом прокатиться через самый центр торнадо, да еще и снять его изнутри.

Рик Филд не ожидал приключений на стандартном рейсе по перевозке удобрений. Дождь, начавшийся с утра, к вечеру превратился в ливень, ветер уже напоминал шквал, но Рик решил продолжать поездку.

Вокруг начали падать деревья. А поворачивать в сторону смысла уже не имело: собрав в кулак стальные нервы, дальнобойщик прижал педаль газа и покрепче сжал руль.

Я думал об одном: куда спрятаться. Но прятаться было некуда. Не было видно, куда я еду, и невозможно понять, направляюсь ли я внутрь или наружу. Так что я просто продолжал ехать — Рик Филд

И он все-таки справился с задачей. Удобрения попали по адресу, а на обратном пути Рика встретила дорога, полностью заваленная сбитыми торнадо деревьями. Вот это называется — в рубашке родился.