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Don't Panic Magazine

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну ездить и уметь ремонтировать это совершенно разные вещи. Были и Днепр и Урал и Ява.... потом уже Кавасаки нинзя и ...Феномен мотоцикло...
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  • Александр
    Другой класс.В хозяйстве бесполезны.Феномен мотоцикло...

Без страны и паспорта: как живут мировые бомжи

Без паспорта и гражданства человек будто растворяется в бесконечном круговороте бюрократического сюрреализма. Апатриды — вот, как называют тех, кому не повезло оказаться в такой печальной ситуации. У персонажей нашей истории почти нет шансов вернуться к нормальному образу жизни. 

  • Майк Гогульский

    Майк Гогульский отказался от американского гражданства в 2008 году.

    Он даже показательно сжег свой паспорт у консульства США в Словакии и фактически стал единственным человеком, который сознательно лишил себя страны. Без паспорта Гогульский не может покинуть Евросоюз, не может получить другой паспорт, поскольку гражданства у него тоже нет. Правительство Словакии выдало ему специальный документ апатрида, что вполне устраивает бунтаря.

  • Мехран Карими Нассери

    Случай Мехрана Карими Нассери вдохновил Стивена Спилберга на создание «Терминала». Иранский беженец провел в парижском аэропорту 18 лет — его выслали из Ирана за антиправительственную деятельность. ООН присвоила Мехрану статус политического беженца, но в Париже документы украли. Лондон подозрительного иранца не принял. Вообще-то, адвокат добился возвращения документов еще в 1998 году, но Нассери покидать аэропорт отказался. Мужчина до сих пор живет в Париже, правда уже не на территории терминала.

  • Василий Бабина

    В 1991 году Василий Бабина сел в тюрьму на 25 лет. Вышел он уже в новой стране, зато со старым паспортом. Россия принимать бывшего гражданина Советского Союза отказалась наотрез: посидев еще пару лет в спецприемнике для иностранных граждан, Бабина в конце-концов был переправлен к родственникам, в Казахстан.

    Здесь ему паспорт также еще не выдали и на данный момент мужчина остается в статусе апатрида.

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