Без страны и паспорта: как живут мировые бомжи

Без паспорта и гражданства человек будто растворяется в бесконечном круговороте бюрократического сюрреализма. Апатриды — вот, как называют тех, кому не повезло оказаться в такой печальной ситуации. У персонажей нашей истории почти нет шансов вернуться к нормальному образу жизни.

Майк Гогульский Майк Гогульский отказался от американского гражданства в 2008 году.

Мехран Карими Нассери Случай Мехрана Карими Нассери вдохновил Стивена Спилберга на создание «Терминала». Иранский беженец провел в парижском аэропорту 18 лет — его выслали из Ирана за антиправительственную деятельность. ООН присвоила Мехрану статус политического беженца, но в Париже документы украли. Лондон подозрительного иранца не принял. Вообще-то, адвокат добился возвращения документов еще в 1998 году, но Нассери покидать аэропорт отказался. Мужчина до сих пор живет в Париже, правда уже не на территории терминала.