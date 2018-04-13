Без страны и паспорта: как живут мировые бомжи

Без паспорта и гражданства человек будто растворяется в бесконечном круговороте бюрократического сюрреализма. Апатриды — вот, как называют тех, кому не повезло оказаться в такой печальной ситуации. У персонажей нашей истории почти нет шансов вернуться к нормальному образу жизни.
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Майк Гогульский
Майк Гогульский отказался от американского гражданства в 2008 году.
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Мехран Карими Нассери
Случай Мехрана Карими Нассери вдохновил Стивена Спилберга на создание «Терминала». Иранский беженец провел в парижском аэропорту 18 лет — его выслали из Ирана за антиправительственную деятельность. ООН присвоила Мехрану статус политического беженца, но в Париже документы украли. Лондон подозрительного иранца не принял. Вообще-то, адвокат добился возвращения документов еще в 1998 году, но Нассери покидать аэропорт отказался. Мужчина до сих пор живет в Париже, правда уже не на территории терминала.
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Василий Бабина
В 1991 году Василий Бабина сел в тюрьму на 25 лет. Вышел он уже в новой стране, зато со старым паспортом. Россия принимать бывшего гражданина Советского Союза отказалась наотрез: посидев еще пару лет в спецприемнике для иностранных граждан, Бабина в конце-концов был переправлен к родственникам, в Казахстан.
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