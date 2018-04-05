Существа, которые обладают суперспособностями

В ходе эволюции – процесса, занимающего миллионы, если не миллиарды лет, представители животного царства обзавелись эффективными, но часто непонятными нашему рассудку, средствами самозащиты как против конкурентов, так и против беспощадных внешних условий. Мы собрали десять животных, обладающих такими сверхспособностями, которые и не снились супергероям.
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Волосатая лягушка
Волосатая лягушка выглядит как и любая другая квакша (если не считать бакенбард у нее на спине), но в отличие от остальных представительниц земноводных, в ярости она может быть просто ужасна. Когда над ней нависает угроза, волосатая лягушка может сломать себе кости лап, а затем проткнуть обломками кожу и использовать их в качестве очень острых когтей. Эта лягушка ведет себя практически как Росомаха.
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Рак-богомол
Человеческое зрение просто убого по сравнению со зрением раков-богомолов. В то время как человек использует только три типа клеток для распознавания цвета, у рака-богомола таких типов клеток целых 16! Их глаза настолько поразительны, что ученые изучают их устройство, чтобы создать голографические изображения большой четкости. Аналогией этому может быть только сверхчеловеческое зрение Супермена.
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Альпийский горный козел ибекс
Горные козлы ибексы могут запросто карабкаться по стенам, не прибегая к сверхспособностям Человека-паука. Так-то, Питер Паркер.
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