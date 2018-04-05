Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 803 подписчика

Существа, которые обладают суперспособностями

В ходе эволюции – процесса, занимающего миллионы, если не миллиарды лет, представители животного царства обзавелись эффективными, но часто непонятными нашему рассудку, средствами самозащиты как против конкурентов, так и против беспощадных внешних условий. Мы собрали десять животных, обладающих такими сверхспособностями, которые и не снились супергероям.

  • Волосатая лягушка

    Волосатая лягушка выглядит как и любая другая квакша (если не считать бакенбард у нее на спине), но в отличие от остальных представительниц земноводных, в ярости она может быть просто ужасна. Когда над ней нависает угроза, волосатая лягушка может сломать себе кости лап, а затем проткнуть обломками кожу и использовать их в качестве очень острых когтей. Эта лягушка ведет себя практически как Росомаха.

  • Рак-богомол

    Человеческое зрение просто убого по сравнению со зрением раков-богомолов. В то время как человек использует только три типа клеток для распознавания цвета, у рака-богомола таких типов клеток целых 16! Их глаза настолько поразительны, что ученые изучают их устройство, чтобы создать голографические изображения большой четкости. Аналогией этому может быть только сверхчеловеческое зрение Супермена.

  • Альпийский горный козел ибекс

    Горные козлы ибексы могут запросто карабкаться по стенам, не прибегая к сверхспособностям Человека-паука. Так-то, Питер Паркер.

Ссылка на первоисточник
факты