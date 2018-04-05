Существа, которые обладают суперспособностями

Волосатая лягушка

Волосатая лягушка выглядит как и любая другая квакша (если не считать бакенбард у нее на спине), но в отличие от остальных представительниц земноводных, в ярости она может быть просто ужасна. Когда над ней нависает угроза, волосатая лягушка может сломать себе кости лап, а затем проткнуть обломками кожу и использовать их в качестве очень острых когтей. Эта лягушка ведет себя практически как Росомаха.