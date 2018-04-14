Чудовище эпохи динозавров: из глубин океана случайно выловили акулу, которая жила 80 миллионов лет назад

Группа биологов Института моря и атмосферы совершенно случайно достала из сетей доисторическую акулу. Случай у побережья Алгарви запомнится им надолго — никто и не подозревал, что эти существа вообще живут тут!

Плащеносная акула появилась на Земле примерно в одно время с динозаврами, то есть 80 миллионов лет назад.

Сейчас это удивительное создание остается самым старым живым организмом на всей планете.

По известным причинам биологи очень плохо понимают поведение и образ жизни реликтовых акул. Для человека плащеносцы не опасны, хотя триста зубов в пасти акулы могут напугать кого угодно.