Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Путько
    . . . конечно , зачем пить витамины , если вы здоровы , значит с витаминами в вашем организме их достаточно , вы здор...Эти витамины опас...
  • Александр Петров
    Для того чтобы получать витамины, нужно есть витамины, а их нет! Все ГМО!Эти витамины опас...
  • Светлана Рыбчинская
    Это точно-только он все знает!😀Эти витамины опас...

Как крыса проходит в квартиру через унитаз

Вылезающая из канализационной трубы крыса — кошмар, который иногда становится реальностью. Эти мелкие грызуны и в самом деле способны появиться в вашей квартире совершенно внезапно.

Крысы великолепно плавают. Они умеют держаться без воздуха целых три минуты — вполне достаточно, чтобы пробраться по канализационной трубе наверх.

Кроме того, эти маленькие создания очень гибки. Их тело приспособлено так, что они могут пробраться в любую, даже самую тонкую щель.

И даже закрытая крышка унитаза не спасет от вторжения. Крысы умны и легко поднимают ее. Поздравляем вас с новой фобией!

Ссылка на первоисточник
Видео
наверх