Как крыса проходит в квартиру через унитаз

Вылезающая из канализационной трубы крыса — кошмар, который иногда становится реальностью. Эти мелкие грызуны и в самом деле способны появиться в вашей квартире совершенно внезапно.

Крысы великолепно плавают. Они умеют держаться без воздуха целых три минуты — вполне достаточно, чтобы пробраться по канализационной трубе наверх.

Кроме того, эти маленькие создания очень гибки. Их тело приспособлено так, что они могут пробраться в любую, даже самую тонкую щель.

И даже закрытая крышка унитаза не спасет от вторжения. Крысы умны и легко поднимают ее. Поздравляем вас с новой фобией!