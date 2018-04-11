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Самые гигантские цунами в истории

Даже самое мощное оружие в мире не может сравниться с разрушительной силой природы. Цунами — огромные волны, по пятам следующие за массивным сейсмическим ударом на дне океана, разрушали целые города за минуты.

За последние 50 лет сейсмологи серьезно продвинулись в изучении причин цунами. Теперь мы способны более-менее точно предсказывать появление невероятных волн, но противостоять им все еще не умеем.

В этом рейтинге мы собрали перечень самых крупных цунами, каждое из которых стало внушительной демонстрацией истинной силы природы.

Кто знает, может быть когда-нибудь человечество и научится, как бороться с этой опасностью.

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