Как найти воду в земле

До того как были придуманы геодезические и геологические методы поиска воды, источник с живительной влагой искали народными способами. Основными инструментами поисками служили палочки лозы, проволочная рамка, либо растения. В отличие от лозоходства для поиска с помощью растений не требуется ходить с прутиками по местности — растения сами выступают водными индикаторами.

Если вам необходимо найти воду, а под рукой нет даже примитивных приборов, присмотритесь к окружающей растительности. Эти растения и деревья лучше всего растут там, где грунтовые воды располагаются близко к поверхности.

  • Проверенным годами указателем водных источников, которым пользовались еще на Руси, является верба. Деревянистое растение из рода семейства ивовых любит влажность, поэтому растет в основном в сырых местах.

  • Верным признаком близкой воды в умеренной зоне служит лабазник. Поблизости от него также может расти камыш и ольха серая и черная. Преобладание этих растений указывает на воду, залегающую на глубине до 3 метров.

  • Если ольха, клен, плакучая ива, береза склонились в одну сторону, это еще один признак того, что недалеко находится вода.

