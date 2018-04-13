Сила спецназа: как качаются элитные бойцы

Ключевая особенность упражнения — нагрузка на все мышцы тела. Вам не потребуется вообще никакого оборудования, даже турника. И не стоит беспокоиться о недостатке нагрузки: первые 5-10 минут бурпи разгонят ваше сердце до скорости локомотива. Начинайте делать упражнение из положения присед, поставив руки перед собой. Выпрыгивайте назад, в позицию для отжимания и выполняйте отжимание. Тут же возвращайтесь в исходную позу и выпрыгивайте вверх — и повторяйте заново. Один подход должен длиться не менее трех минут, с высокой интенсивностью, сделайте 3-4 подхода.

Круговая тренировка

Без этого элемента не должно проходить ни одного занятия. Круговая тренировка максимально прокачивает выносливость и взрывную силу конечностей — то, что надо для любого бойцового спорта. В качестве бонуса, такая нагрузка прекрасно формирует рельеф, подсушивая жир по всему телу. Включите в круг три упражнения: отжимания на кулаках, приседания с прыжком вверх и подтягивания. За круг — по 15-20 раз каждого упражнения, без перерыва между ними. Сделайте три подхода, с отдыхом в 40 секунд между ними и можете ползти домой: на что-то большее силы останутся вряд ли.