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Don't Panic Magazine

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Отважный фермер схватил лопату и отбил у пумы свою собаку

Первой хищника заметила дочь. Она окликнула отца и тот моментально бросился на помощь.

Первой хищника заметила дочь. Она окликнула отца и тот моментально бросился на помощь. Бродившая в окрестностях фермы в поисках добычи пума решила напасть на собаку прямо у дома.

Смельчак сбил с толку животное громким криком — хорошо заметен момент, когда пума поднимает голову и пес вырывается из когтей хищника.

А дальше все произошло мгновенно. Фермер схватил что было под рукой – это оказалась лопата – и в секунду ринулся в бой. Пума успела поранить собаку, но еще немного времени, и исход был бы куда хуже.

В итоге все участники схватки легко отделались — ведь эти хищники достаточно агрессивны и часто нападают даже на человека, иногда с летальным исходом.

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