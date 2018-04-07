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7 самых страшных кадров снятых в Чернобыле

30 лет назад известие о Чернобыльской катастрофе взорвала всю планету. Радиация накрыла половину земного шара — представьте, что в те дни творилось в эпицентре событий.

Сегодня здесь по-прежнему остается зона отчуждения. Гулять по заброшенным, опасным территориям не хочется даже прожженым сталкерам.

Уж больно здесь мрачная атмосфера.

Страшные последствия могли бы распространиться и на всю Европу, если бы не три смельчака — почитайте историю тех, кто обменял свою жизнь на благо других людей.

А здесь можно посмотреть, что происходит в Чернобыле сейчас. Мягко говоря, эти кадры шокировали ученых.

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