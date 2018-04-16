Что будет, если принимать рыбий жир каждый день

У рыбьего жира давняя слава отвратительного, но чрезвычайно полезного продукта. Насколько это и правда полезно? Мы решили разобраться. Все нижеперечисленные свойства научно доказаны: вот, что случится с телом, если начать принимать рыбий жир на регулярной основе.
Здоровое сердце
Омега-3 жирные кислоты в рыбьем жире — прекрасные протекторы для сердца.
Память на века
Рыбий жир необходим для улучшения функций мозга. Те же самые Омега-3 жирные кислоты являются основными строительными блоками для мембран и клеточных структур. Наши нервные клетки также нуждаются в этих кислотах, а исследования показали, что ежедневный прием рыбьего жира действительно улучшает долгосрочную память.
Снижение веса
Конечно, похудеть без физической нагрузки и здорового питания не получится. Добавьте в рацион рыбий жир и он серьезно ускорит процесс сброса веса. Кроме того, рыбий жир сделает тренировки более эффективными.
