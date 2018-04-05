  • MustaFa Napaykin
    По "источнику" ничего посмотреть нельзя или уже нельзя. Есть статейка на Дзене https://dzen.ru/a/YhMKR4-VN3CC-UjC В з...Одежду опустили н...
  • Алексей Горшков
    70 лет эта правда...
  • Горский Виктор
    Просвещайся, придурок - https://oboguev.livejournal.com/6071211.html?ysclid=mo8usoh8bh48241338570 лет эта правда...

Ученые восстановили изображение плащаницы и показали как на самом деле выглядел Иисус

Ученые показали, как выглядел Иисус Христос на самом деле. И это не выдумки: образ Христа воссоздали на основе знаменитой Туринской плащаницы.

Автор исследования, Джулио Фанта, несколько лет изучал саму Туринскую плащаницу, а затем использовал полученные данные для печати образа Иисуса на 3D-принтере.

Оказалось, что Иисус обладал выдающейся внешностью. Он был высок (180 сантиметров, тогда как обычный человек того времени вырастал до 155 сантиметров) и царственно красив.

Профессор Фанта объяснил, что на полученное 3D-изображение позволило ему понять, сколько ран нанесли Христу легионеры.

Я насчитал 370 ран от побоев, не считая раны на боках, которые безусловно были на теле, но которые не видны на Плащанице, потому что она прикасалась только в задней и передней частями тела — Джулио Фанта

В 2013 году подлинность Туринской плащаницы была доказана итальянскими учеными. Соотвественно, и полученный Джулио Фанта облик Иисуса Христа максимально близок к реальности.

В оригинале статьи есть видео с подробностями. Его можно посмотреть по клику на Источник.

Ссылка на первоисточник
