Плоскостопие: чем это опасно

Плоскостопие не принято считать серьезной болезнью. И совершенно зря: большинство просто не догадывается, с какими проблемами придется столкнуться уже на ранней стадии заболевания.
Что это такое
В здоровой стопе природное соединение подвижных костей составляет два свода. Они выполняют амортизирующую функцию.
Первая степень
Плоскостопие дает о себе знать постоянной усталостью. Ноги ощущаются тяжелыми, прогулки на большие расстояния превращаются в пытку. Даже домашние заботы приносят много хлопот, утомляют и простые дела. Но большинство списывают все это на обычную усталость — несвоевременное обращение к терапевту приводит к развитию второй стадии плоскостопия.
Вторая степень
Вторую стадию пропустить уже сложнее. Организм пытается каким-то образом снизить нагрузку с больных связок стоп, перенаправляя ее на другие участки. Начинают болеть колени и тазобедренные суставы — они просто не предназначены для серьезного давления. Чем это опасно? Ну, на второй стадии практически любая простуда вполне может спровоцировать развитие артрита и даже артроза суставов.
