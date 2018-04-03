Плоскостопие: чем это опасно

Плоскостопие дает о себе знать постоянной усталостью. Ноги ощущаются тяжелыми, прогулки на большие расстояния превращаются в пытку. Даже домашние заботы приносят много хлопот, утомляют и простые дела. Но большинство списывают все это на обычную усталость — несвоевременное обращение к терапевту приводит к развитию второй стадии плоскостопия.

Вторая степень

Вторую стадию пропустить уже сложнее. Организм пытается каким-то образом снизить нагрузку с больных связок стоп, перенаправляя ее на другие участки. Начинают болеть колени и тазобедренные суставы — они просто не предназначены для серьезного давления. Чем это опасно? Ну, на второй стадии практически любая простуда вполне может спровоцировать развитие артрита и даже артроза суставов.