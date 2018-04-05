Безумная Африка: 13 вещей, которые могут произойти только здесь

Чудеса Черного континента поражают воображение — только здесь могут происходить такие невероятные вещи, которые просто сводят с ума обычных людей. Деревянные мотоциклы, бои со страусами, завтраки с жирафами — добро пожаловать в Африку!
Почему бы не сделать мотоцикл из крокодила. Сказано — сделано!
Залезть на столб, чтобы позвонить?
Иногда ты побеждаешь страуса, иногда страус побеждает тебя. Народная африканская мудрость.
Каршеринг по-черному
Проснуться утром и увидеть жирафа — бесценно!
Непонятно, кого в Африке боятся больше, бандитов или таких вот полицейских.
А вы думали, как плитку делают?
Немного глины, немного палок, немного прямых рук — вот и бильярдный стол
Ничего удивительного, козы пасутся на дереве. Что вы хотели, если на земле их ждут львы
Вот так выглядит посадка в африканском аэропорту. Да, по обычной лестнице. Да, пассажиры подсаживают друг друга. Да, пилот где-то в этой толпе.
Африканские женщины ничего не боятся. Напал крокодил? Вот пусть крокодил и боится!
Воин в традиционном одеянии решил позвонить родне. Взял телефон, взял антенну, залез на гору. Делов-то.
Змея на заднем сиденье как бы намекает этому африканскому моднику, что парковаться нужно было по правилам.
