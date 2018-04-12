Секретные космические проекты СССР, о которых почти никто не знает

В 1957 году СССР и США перевели холодную войну на новый уровень. Соперничество теперь велось не только в воздухе, на земле и воде, но и в космосе. Страны пытались получить превосходство даже в той среде, о которой, на тот момент, не имели почти никакого понятия. Как ни странно, гонка и в самом деле принесла полезные плоды всем участникам.

Проект «Спираль» Амбициозный проект, стартовавший в 1966 году, предусматривал создание настоящего космического истребителя. На орбиту машинку поднимал специальный самолет-разгонщик, а там управление принимал на себя пилот «Спирали». Это был один из немногих проектов советских инженеров, который подразумевал возможность управления человеком самого настоящего субкосмического корабля. Для пилота была предусмотрена отдельная капсула, служившая, в непредвиденных ситуациях, спасательной. Программа остановилась на создании дозвукового аналога орбитального самолета: МиГ-105.11 и сейчас стоит в Центральном музее Военно-воздушных сил РФ.

Боевая станция «Скиф» Орбитальная платформа под кодовым наименованием «Скиф» должна была разить супостатов с небес раскаленным лазерным лучом. Кроме того, этот супер-звездолет предполагалось оснастить специальным вооружением для уничтожения ядерных боеголовок.

Колонизация Марса Проект полета на Марс появился в далеком 1959 году. Был он, как ни странно, вполне реализуем технически: трехместное межпланетное судно оснащалось всем необходимым для выживания людей. Не вызывал нареканий и ракетный блок, который должен был разогнать корабль до красной планеты. Предполагалось создать на околоземной орбите многомодульный корпус, откуда и был намечен старт космолета. Кроме того, инженеры советского бюро ОКБ-1 вполне серьезно рассматривали возможность спуска космонавтов и на поверхность планеты. Летные испытания вполне успешно проводились на орбите лунного посадочного модуля. Однако, руководство страны решило, что высадка на Луну — гораздо более перспективный проект, история с Марсом, без достаточного финансирования, оказалась просто забыта.

Но технически удачные проекты рассматривались руководителями стран, скорее, как побочный эффект. К сожалению, многие перспективные проекты так и остались чертежами на бумаге. Сегодня мы расскажем вам о нескольких самых интересных космических программах Советского Союза, которые мало кто знает.