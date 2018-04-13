Где можно спастись если начнется Третья мировая война

Новостные заголовки наперебой уверяют нас в том, что мир находится на грани Третьей мировой войны. На самом деле, вряд ли кто-то решится на шаг взаимного уничтожения. Тем не менее, просто на всякий случай, мы нашли на карте мира несколько мест, где можно без проблем пережить ядерный апокалипсис.

Фиджи Фиджи, крохотный райский островок на юге Тихого океана, географически расположен на максимальном удалении от возможных источников конфликта.

Швейцария Швейцарцы так и вовсе не участвовали ни в каких войнах с 1815 года. Захватить Швейцарию не получится даже мировым державам: абсолютно все горные перевалы серьезно укреплены и постоянно охраняются. Бомбардировкой, даже ядерной, дела тоже решить не получится — надежных (и комфортабельных) бункеров в Швейцарии хоть отбавляй.

Словения Правительство Словении с дальним прицелом перевело страну на полную энергетическую самоокупаемость. В случае международного конфликта Словения не будет зависеть ни от кого, а значит, не будет и в принципе заинтересована в участии. Скорее всего, глобальная война обойдет Словению стороной, что делает страну прекрасной, спокойной гаванью.