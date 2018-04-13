Где можно спастись если начнется Третья мировая война

Новостные заголовки наперебой уверяют нас в том, что мир находится на грани Третьей мировой войны. На самом деле, вряд ли кто-то решится на шаг взаимного уничтожения. Тем не менее, просто на всякий случай, мы нашли на карте мира несколько мест, где можно без проблем пережить ядерный апокалипсис.
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Фиджи
Фиджи, крохотный райский островок на юге Тихого океана, географически расположен на максимальном удалении от возможных источников конфликта.
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Швейцария
Швейцарцы так и вовсе не участвовали ни в каких войнах с 1815 года. Захватить Швейцарию не получится даже мировым державам: абсолютно все горные перевалы серьезно укреплены и постоянно охраняются. Бомбардировкой, даже ядерной, дела тоже решить не получится — надежных (и комфортабельных) бункеров в Швейцарии хоть отбавляй.
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Словения
Правительство Словении с дальним прицелом перевело страну на полную энергетическую самоокупаемость. В случае международного конфликта Словения не будет зависеть ни от кого, а значит, не будет и в принципе заинтересована в участии. Скорее всего, глобальная война обойдет Словению стороной, что делает страну прекрасной, спокойной гаванью.
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