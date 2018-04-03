Гигантская хищная акула преследовала полицейских на моторной лодке

Проверка документов вылилась в настоящий стресс. Патруль проверял прибрежные воды у города Эдитбург: сотрудники вряд ли ожидали, что им придется спасаться бегством от хищника.

Моторная лодка полицейских остановила прогулочное судно для проверки документов. Акула появилась неожиданно. Хищник некоторое время кружил неподалеку, а потом решил начать преследование.

Длина большой белой акулы превышала длину моторной лодки полиции. На фото хорошо заметно, что сотрудники растеряны — в самом деле, хищник таких размеров мог бы перевернуть судно без труда.

К счастью, все обошлось. Акула проводила полицейских до пристани и отправилась поискать более легкой добычи.