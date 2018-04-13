Как всплыть из воды с тазом цемента на ногах

Таз с цементом на ноги и в море — это не выдумка кинематографистов, а вполне реальная расправа, которую практиковали сицилийские мафиози. Экспериментаторы команды Crash Zone решили проверить, может ли человек спастись от такой участи.

Один из участников решил шевелить ногами во время заливки бетоном.

Таким образом он старался создать в бетоне воздушные пузырьки, которые облегчили бы общий вес груза.

Второй, для чистоты эксперимента, не делал ничего. Шансов на спасение у него было явно меньше. И тот, и другой имели одинаковый груз в 15 килограмм.

Оказалось, подняться из-под воды с таким грузом на ногах решительно невозможно. Пожалуйста, не повторяйте этот эксперимент самостоятельно.

