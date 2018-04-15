5 самых сильных болей, которые есть в природе

Боль совершенно необходима человеку. Она — своеобразная сигнальная система, которая включается при внешних или внутренних повреждениях. Именно боль учит ребенка избегать опасных мест, беречь свое тело и свое здоровье. Этот сложный неврологический процесс нельзя отделить от нашего организма. Для адекватного восприятия боли существует даже специальный тип нервных окончаний: ноцицепторы не делают ничего, кроме восприятия и передачи болевых ощущений.
-
Ожог второй степени
Нет, вы не правы: ожог третьей степени, пусть и затрагивает кожу на большую глубину, но совсем не так болезнен. Просто потому, что при ожоге третьей степени человек теряет большую часть нервных окончаний. Ожог второй степени — дело другое. Вы получите все шансы прочувствовать боль до конца, а затем столкнуться с последствиями. Обработка ран, пересадка кожи и страшные шрамы, которые останутся на всю жизнь.
-
Невралгия тройничного нерва
Боль при воспалении тройничного нерва может длиться до нескольких часов. Испытавшие ее уверяют, что ощущения примерно такие, как если бы в тебя попала молния. Лечению болезнь не поддается вовсе: можно лишь облегчить симптомы и следить, чтобы не возникли осложнения.
-
Кластерные головные боли
Каждый человек хоть раз в жизни испытывал головную боль. Но неврологические расстройства подарили нам еще один тип страданий, пережить которые будет действительно непросто.
Свежие комментарии