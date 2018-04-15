5 самых сильных болей, которые есть в природе

Боль совершенно необходима человеку. Она — своеобразная сигнальная система, которая включается при внешних или внутренних повреждениях. Именно боль учит ребенка избегать опасных мест, беречь свое тело и свое здоровье. Этот сложный неврологический процесс нельзя отделить от нашего организма. Для адекватного восприятия боли существует даже специальный тип нервных окончаний: ноцицепторы не делают ничего, кроме восприятия и передачи болевых ощущений.

Ожог второй степени Нет, вы не правы: ожог третьей степени, пусть и затрагивает кожу на большую глубину, но совсем не так болезнен. Просто потому, что при ожоге третьей степени человек теряет большую часть нервных окончаний. Ожог второй степени — дело другое. Вы получите все шансы прочувствовать боль до конца, а затем столкнуться с последствиями. Обработка ран, пересадка кожи и страшные шрамы, которые останутся на всю жизнь.

Невралгия тройничного нерва Боль при воспалении тройничного нерва может длиться до нескольких часов. Испытавшие ее уверяют, что ощущения примерно такие, как если бы в тебя попала молния. Лечению болезнь не поддается вовсе: можно лишь облегчить симптомы и следить, чтобы не возникли осложнения.

Кластерные головные боли Каждый человек хоть раз в жизни испытывал головную боль. Но неврологические расстройства подарили нам еще один тип страданий, пережить которые будет действительно непросто.

Естественно, не вся боль воспринимается нами одинаково. Есть та, перетерпеть которую будет несложно. Но есть и такие виды боли, которые вполне могут свести человека с ума. Вот пять самых интенсивных болевых ощущений в мире — мы искренне надеемся, что никто из вас никогда не столкнется с ними в реальности.