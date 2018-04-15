Ядерный Блэкджек: российский Ту-160М2 напугал противника

Появление нового российского стратегического бомбардировщика стало реальной неожиданностью для мировых экспертов. Наши летчики прозвали ракетоносец «Белым лебедем». В НАТО классификация выглядит более весомо — Blackjack.

На данный момент аналогов Ту-160М2 нет. Это в принципе самый крупный и самый мощный сверхзвуковой самолет за всю историю военной авиации.

Кроме того, среди прочих бомбардировщиков «Белый лебедь» может похвастать и наибольшей грузоподъемностью. Перечислять все его преимущества очень долго, достаточно сказать, что именно на этом самолете поставлено целых 46 мировых рекордов.

Новые самолеты получили усовершенствованные двигатели, что увеличило максимальную дальность полета на тысячу километров.

Обновлена вся бортовая и радиоэлектронная начинка, включая улучшенное инерционное, спутниковое и астронавигационное оборудование.

Активный радиолокатор с электронным сканированием будет способен обнаруживать цели на более длинных диапазонах и с большей точностью.

Модернизированный Ту-160М2 скорее всего будет использоваться решения тех же задач, что и его предшественник, Ту-160М. Вооружение менять пока не планируют — на борту все те же крылатые ракеты Х-101 и ядерные заряды К-102.

Ожидается, что уже к 2021 году модернизированный Ту-160М2 поступит в массовое производство.