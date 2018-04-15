Don't Panic Mag...
MainЛентаПространствоИнвентарьТренингГерои
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Don't Panic Magazine

43 782 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Алиев
    Как понял, в самолёт НУЖНО сесть после взлёта, ну, а выйти ДО посадки )))))Внимание! Знание ...
  • Владимир Соколов
    Рак. Онковирусы есть у многих. Но, у одних они не активируются. Смешно читать:46 лет, а рассуждает, как подросток - н...Хотите жить долго...
  • чак
    Конус географический - длина до 16 см. Ух страшно!!!!Подводное существ...

Ядерный Блэкджек: российский Ту-160М2 напугал противника

Появление нового российского стратегического бомбардировщика стало реальной неожиданностью для мировых экспертов. Наши летчики прозвали ракетоносец «Белым лебедем». В НАТО классификация выглядит более весомо — Blackjack.

На данный момент аналогов Ту-160М2 нет. Это в принципе самый крупный и самый мощный сверхзвуковой самолет за всю историю военной авиации.

Кроме того, среди прочих бомбардировщиков «Белый лебедь» может похвастать и наибольшей грузоподъемностью. Перечислять все его преимущества очень долго, достаточно сказать, что именно на этом самолете поставлено целых 46 мировых рекордов.

Новые самолеты получили усовершенствованные двигатели, что увеличило максимальную дальность полета на тысячу километров.

Обновлена вся бортовая и радиоэлектронная начинка, включая улучшенное инерционное, спутниковое и астронавигационное оборудование.

Активный радиолокатор с электронным сканированием будет способен обнаруживать цели на более длинных диапазонах и с большей точностью.

Модернизированный Ту-160М2 скорее всего будет использоваться решения тех же задач, что и его предшественник, Ту-160М. Вооружение менять пока не планируют — на борту все те же крылатые ракеты Х-101 и ядерные заряды К-102.

Ожидается, что уже к 2021 году модернизированный Ту-160М2 поступит в массовое производство.

Ссылка на первоисточник
нато
наверх