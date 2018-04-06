Как заглушить выстрел из пистолета: развенчиваем главные мифы

Фильмы научили нас обращаться с оружием так же круто, как это делает Рэмбо. Стрельба с двух рук, глушитель из бутылки и прочее — давайте разберемся, работает ли это все на самом деле.

Для начала автор пробует заглушить выстрел самодельным глушителем из бутылки. Удивительно, но звук и в самом деле становится чуть тише.

Все прочие самодельные девайсы тоже дали какой-то результат. Вывод? Ну, даже в кино иногда показывают что-то толковое.

И кстати, даже настоящий глушитель не убирает звук полностью.

Выше вы можете увидеть, как звучит выстрел с настоящим глушителем по сравнению с выстрелом без него.