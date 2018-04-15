11-бальный шторм: огромный сухогруз швыряет как пушинку

Яростный шторм застиг сухогруз в самом центре опасных вод Бискайского залива. За пару минут сила волн поднялась до 11 баллов — от этого видео просто мурашки бегут по коже.

В таких ситуациях грузовые корабли частенько теряют многотонные контейнеры, которые смывает в море, будто невесомые пушинки.

Бискайский залив вообще место опасное.

Поверхностные течения здесь определяются только циркуляцией вод в Северной Атлантике — поэтому они закручены по часовой стрелке.

В зимний период скорость ветра превышает 113 км/ч. Представьте, каково было мореходам прошлого, которые выходили в море на утлых деревянных суденышках!

Кто знает, может именно здесь и затонули вот эти корабли-призраки, чьи легкие тени до сих пор пугают суеверных моряков.