Ученые открыли рыбу, которая охотится на птиц: пугающее видео

Все знают, что птицы охотятся на рыб, но бывает ли наоборот? Оказывается, еще как! Гигантский тревалли — настоящая головная боль для морских птиц.

Размеры рыбы достигают 170 сантиметров в длину, а вес — 80 килограмм. Этот монстр выпрыгивает из воды с огромной скоростью и ловит птиц на лету!

Обычно, тревалли охотятся в одиночку, изредка формируя гигантские стаи в несколько тысяч голов.

У побережья Индийского и Тихого океана эти создания становятся особенно агрессивны: косяк тревалли может загнать и съесть даже дельфина.

Еще несколько лет назад охота тревалли на птиц считалась всего лишь рыбацкой легендой. Снять их вживую удалось только недавно.